Багдад, 4 апреля, 2024, 05:31 — ИА Регнум. Иракские шиитские вооружённые группировки, входящие в состав «Исламского сопротивления Ирака», заявили, что атаковали авиабазу Рамат-Давид на севере Израиля с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

«Бойцы «Исламского сопротивления в Ираке» атаковали в четверг с помощью беспилотников сионистскую (Израильскую. — Прим. ред.) авиабазу Рамат-Давид», — приводит «РИА Новости» текст заявления вооружённых формирований.

Ранее, 2 апреля, шиитские группировки нанесли удар с использованием БПЛА по военной авиабазе «Тель-Ноф» в центральной части Израиля. Тогда иранские формирования заявили, что продолжат наносить удары в ответ на гибель мирного населения в результате действий израильских вооружённых сил в секторе Газа.

Как передавало ИА Регнум, в январе отряды шиитов, входящие в движение «Исламское сопротивление Ирака», обстреляли военную базу США в Эш-Шададди на юге Сирии. Сообщалось, что по объекту, расположенному в сирийской провинции Хасеке, было выпущено несколько ракет.