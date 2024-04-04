Москва, 4 апреля, 2024, 05:07 — ИА Регнум. Расширение и усиление Североатлантического альянса и рост его возможностей вынуждают Россию в обозримом будущем пересмотреть свою ядерную доктрину, заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие

«Своё 75-летние НАТО встречает, проводя самые масштабные со времён холодной войны учения с привлечением группировки численностью более 90 тысяч военнослужащих», — указал он в беседе с «РИА Новости» 4 апреля.

Коротченко отметил, что альянс не только имеет существенное численное превосходство и большее количество обычных вооружений, но и обладает ядерным оружием, в связи с чем Россия может скорректировать положения военной доктрины в вопросах применения ядерного вооружения.

По мнению аналитика, Россия должна объявить о праве применить ядерное оружие даже в случае агрессии НАТО с использованием обычных вооружённых сил.

Как передавало ИА Регнум, ранее бывший премьер-министр Франции Доминик де Вильпен заявил, что ввод войск НАТО в зону украинского конфликта может привести к ядерной эскалации, и призвал не допустить такого варианта развития событий.

Президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию, 29 февраля, подчеркнул, что отправка войск НАТО на Украину обернётся трагическими последствиями для интервентов. К тому же, по словам российского лидера, агрессивная антироссийская политика альянса может привести к ядерной войне и уничтожению цивилизации.