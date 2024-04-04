Штат Калифорния, США, 4 апреля, 2024, 04:15 — ИА Регнум. Сбой в работе большинства сервисов оперативно устранила корпорация Apple. Об этом 4 апреля свидетельствует сайт корпорации.

Jared Smith Apple

Раздел на сайте «состояние системы» показывает, что сервисы, которые не работали либо работали со сбоями, в настоящий момент снова заработали. Небольшие неполадки остаются в работе лишь трёх приложений.

Официальной информации о том, что могло послужить причиной масштабного сбоя, не поступало.

Ранее ИА Регнум сообщало, что пользователи по всему миру пожаловались на массовый сбой в работе сервисов компании Apple. По данным сервиса Downdetector, отслеживающего работу различных интернет-площадок и приложений, среди «упавших» сервисов были Apple Music, Apple Arcade, Apple Books, Apple Fitness+, Apple Sports, Apple TV+, Podcasts.