Петропавловск-Камчатский, 4 апреля, 2024, 03:25 — ИА Регнум. Суд Петропавловска-Камчатского вынес приговор трём бывшим руководителям Кроноцкого заповедника по делу о растрате более 450 млн рублей, все они получили условные сроки.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Перед судом предстали заместитель директора заповедника по науке и познавательному туризму Роман Корчигин, начальник научного отдела Дарья Паничева и заместитель директора по финансовому и правовому обеспечению Оксана Терехова. Кроме того, по делу проходит бизнесмен Руслан Ошуров, которого приговорили к реальному сроку.

«Корчигин Роман приговорен к трём годам лишения свободы условно. Четыре года шесть месяцев в колонии общего режима (назначить) Руслану Ошурову. Паничева Дарья осуждена на три года шесть месяцев условно. Терехову Оксану признать виновной и назначить наказание пять лет лишения свободы условно», — сказал судья, слова которого цитирует «РИА Новости».

Суд также постановил взыскать с них денежные средства в пользу бюджета. На имущество осужденных наложили арест.

Пятым фигурантом дела являлся директор Кроноцкого заповедника Тихон Шпиленок, который скончался ещё в 2016 году. По версии следствия, с 2014 по 2016 год Корчигин, Паничева, Терехова и Шпиленок похитили более 450 млн рублей, выделенных для ликвидации накопленного экологического ущерба на заповедных территориях.

Следствие возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата, совершенные организованной группой, а также в особо крупном размере». Материалы расследования были переданы в суд в 2020 году.

В июле 2022 года суд первой инстанции назначил сотрудникам заповедника реальные сроки наказания, однако в начале 2023 года Камчатский краевой суд отменил это решение после апелляции, подданной подсудимыми. Затем дело передали на новое рассмотрение в другом составе суда.

Как сообщало ИА Регнум, 4 марта 2024 в Москве бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина приговорили к девяти годам колонии за растрату более 23 млрд рублей. Суд также взыскал с осужденного и его сообщников 17 млрд рублей в счёт погашения ущерба вкладчикам.