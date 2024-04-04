Тегеран, 4 апреля, 2024, 03:12 — ИА Регнум. Члены признанной в Иране террористической группировки «Джейш аль-Адль», напавшие на два полицейских участка в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана, рассчитывали проникнуть в штаб-квартиру Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Об этом 4 апреля заявил заместитель губернатора региона Алиреза Мархамати.

Иван Шилов ИА REGNUM Террорист

«Террористы в Раске планировали проникнуть в штаб-квартиру КСИР, но им помешала перестрелка с полицией. Тем не менее конфликт всё ещё продолжается», — приводит слова Мархамати телеканал Iran International.

Отмечается, что в Раске и Чабахаре полицейские ликвидировали двух боевиков, ещё несколько нападавших получили ранения.

Как передавало ИА Регнум, 3 апреля около 22:00 по местному времени (21:30 мск) группировка «Джейш аль-Адль» атаковала два полицейских участка в иранских городах Раск и Чабахар на юго-востоке страны. Как сообщил Алиреза Мархамати, в результате нападения погибли три сотрудника службы безопасности.