Вашингтон, 4 апреля, 2024, 02:52 — ИА Регнум. Американский журналист Такер Карлсон заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский проигнорировал все многочисленные обращения по поводу возможного интервью. Об этом экс-ведущий телеканала Fox News рассказал в видео, опубликованном 3 апреля на странице журналиста в социальной сети X.

Иван Шилов ИА REGNUM Такер Карлсон

В опубликованном видео Такер Карлсон побеседовал с американской конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, обсудив американскую помощь Украине. В частности, она посетовала на то, что американские законодатели узнают о деталях помощи Киеву из новостей, а её коллеги из Республиканской партии не имеют ни малейшего представления о том, что именно США передают Украине.

«Мы направили многочисленные запросы об интервью самому Зеленскому, чтобы он объяснил свою позицию. Конечно, он их проигнорировал», — указал Карлсон, добавив, что на запрос об интервью не ответил и спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон.

Такер Карлсон заявил о планах взять интервью у Владимира Зеленского ещё в феврале. Своё намерение журналист объяснил тем, что все предыдущие беседы главы киевского режима с американскими СМИ являются пропагандой, которая в конечном итоге приводит к большей вовлечённости США в украинский конфликт и гибели людей.

Как передавало ИА Регнум, 8 февраля Карлсон опубликовал интервью с президентом России Владимиром Путиным. В ходе беседы, длившейся более двух часов, журналист задал российскому лидеру около 60 прямых и уточняющих вопросов. Экс-разведчик США Скотт Риттер назвал это интервью важным шагом на пути, который может остановить Запад от вступления в войну с Россией и спасти человечество.