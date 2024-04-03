Вашингтон, 4 апреля, 2024, 02:47 — ИА Регнум. Доллар США потеряет позиции в мире, если объединение БРИКС создаст привязанную к золоту валюту, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллары

Он отметил, что, несмотря на лидерство Соединённых Штатов, БРИКС развивается очень быстро. Эксперт считает, что валюта, привязанная к золоту и используемая в большей части стран Евразии, появится уже совсем скоро.

Макгрегор полагает, что после этого доллар начнёт ослабевать, а затем от него откажутся полностью. Экс-советник отметил, что для США складывается не очень хорошая ситуация. По словам эксперта, невозможно не столкнуться с последствиями, если бесконечно печатать деньги для покрытия растущих расходов.

Как сообщало ИА Регнум, 31 января глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Запад использует доллар США как действующее или потенциальное оружие для решения политических задач.

Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону отметил, что Вашингтон, используя доллар во внешнеполитической борьбе, ведёт себя глупо и совершает один из самых грубых просчётов. С российским лидером согласился американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск.

11 марта бывший президент США Дональд Трамп заявил, что отказ стран мира от доллара равносилен для Соединённых Штатов проигрышу в войне. Политик пообещал, что не позволит государствам пойти на это.