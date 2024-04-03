Штат Калифорния, США, 4 апреля, 2024, 02:43 — ИА Регнум. Масштабный сбой наблюдается в работе сервисов, принадлежащих американской корпорации Apple. Об этом 4 апреля свидетельствует технический статус сервисов, указанный на сайте компании, а также данные сервиса Downdetector, отслеживающего проблемы с доступом к различным интернет-ресурсам.

Иван Шилов ИА REGNUM Apple

Отмечается, что поступили жалобы от пользователей на работу Apple TV, онлайн-магазина и Apple Music. Кроме того, не работают Apple Arcade, Apple Books, Apple Fitness+, Apple Sports, Apple TV+, Podcasts и ряд других. В работе ещё трёх сервисов наблюдаются неполадки.

По данным Downdetector, зарегистрировано 3933 жалобы только на работу сервиса Apple TV. Чаще всего пользователи жаловались на проблемы с подключением к серверу (65% от общего числа жалоб).

Ранее ИА Регнум сообщало, что сбои в работе мессенджера WhatsApp отметили пользователи по всему миру. Жалобы от пользователей поступили на работу как приложений (70% жалоб), так и веб-сайта (6%).