Вашингтон, 4 апреля, 2024, 02:06 — ИА Регнум. Администрация Соединённых Штатов Америки не готова пересмотреть решение президента Джо Байдена приостановить заключение новых контрактов на экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в обмен на соглашение Конгрессом США нового пакета помощи Украине. Об этом в ходе брифинга 3 апреля заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Президент (Джо Байден. — Прим. ред.) поддерживает приостановку выдачи дополнительных лицензий на экспорт СПГ с целью проведения оценки экономических и климатических последствий для населения», — указала представитель Белого дома.

Также Карин Жан-Пьер призвала Палату представителей Конгресса США утвердить одобренный ранее Сенатом пакет помощи Украине.

Как передавало ИА Регнум, ранее агентство Reuters сообщило, что администрация США готова пересмотреть решение Байдена о приостановке одобрения новых контрактов на экспорт СПГ в том случае, если Конгресс пойдёт навстречу в вопросе помощи Украине. Согласно утверждению одного из источников, представители Белого дома смогут убедить климатических активистов в том, что с момента вступления указа в силу по существу ничего не изменилось.

26 января Байден объявил о приостановке процесса одобрения новых экспортных контрактов на поставки сжиженного природного газа. Своё решение он объяснил климатическими изменениями, якобы представляющими угрозу. Указ Байдена в большинстве своём критиковали представители Республиканской партии, назвавшие ограничения на экспорт СПГ ударом по американской энергетике и угрозой для экономики США.