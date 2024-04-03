Москва, 4 апреля, 2024, 01:49 — ИА Регнум. Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров 4 апреля проведёт в Дипломатической академии МИД РФ круглый стол, посвящённый украинской тематике. В мероприятии примут участие послы более 70 стран. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Иван Шилов, ИА REGNUM Сергей Лавров

«4 апреля, завтра, Сергей Лавров выступит на очередном круглом столе Дипломатической академии МИД РФ с участие послов более чем 70 стран… Тема: «Украинский кризис. Правовое и правозащитное измерение», — указала Захарова.

Она также отметила, что эта встреча станет четвёртым мероприятием, посвящённым проблематике украинского кризиса и проводимым Дипакадемией в таком формате. По её словам, МИД России высоко ценит такие встречи, поскольку они позволяют проводить открытое обсуждение актуальных проблем.

Как передавало ИА Регнум, ранее Сергей Лавров, оценивая инициативу Китая по урегулированию украинского кризиса, указал на то, что Россия при учёте её интересов готова гарантировать законные интересы Украины в ходе возможных мирных переговоров в будущем. В то же время дипломат поддержал предложение КНР отозвать введённые западными странами антироссийские санкции, чтобы обеспечить одинаковую безопасность всех сторон переговорного процесса.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что российская сторона по-прежнему готова к переговорам по урегулированию конфликта на Украине. При этом подчёркивал, что переговоры должны соответствовать интересам РФ и основываться на сложившихся реалиях, включая признание вхождения в состав России четырёх регионов в 2022 году.