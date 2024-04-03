Тегеран, 4 апреля, 2024, 01:29 — ИА Регнум. Группировка «Джейш аль-Адль» («Армия справедливости»), которую в Иране признали террористической, атаковала два полицейских участка в иранских городах Раск и Чабахар на юго-востоке страны, сообщило агентство IRNA со ссылкой на местные власти.

Иван Шилов ИА REGNUM Террорист

Отмечается, что ситуация взята под контроль. Власти пообещали представить дополнительные сведения через некоторое время.

Как сообщало ИА Регнум, 3 января в Иране был совершён теракт в годовщину гибели генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани. Два взрыва прогремели на дороге, ведущей к кладбищу в городе Кермане, где находится могила военачальника.

Террористы совершили атаку во время траурной церемонии. В результате теракта погибли более 90 человек и ещё более 280 человек пострадали.