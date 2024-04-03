Террористы атаковали два полицейских участка в Иране
Террористическая группировка атаковала два полицейских участка в Иране
Тегеран, 4 апреля, 2024, 01:29 — ИА Регнум. Группировка «Джейш аль-Адль» («Армия справедливости»), которую в Иране признали террористической, атаковала два полицейских участка в иранских городах Раск и Чабахар на юго-востоке страны, сообщило агентство IRNA со ссылкой на местные власти.
Отмечается, что ситуация взята под контроль. Власти пообещали представить дополнительные сведения через некоторое время.
Как сообщало ИА Регнум, 3 января в Иране был совершён теракт в годовщину гибели генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани. Два взрыва прогремели на дороге, ведущей к кладбищу в городе Кермане, где находится могила военачальника.
Террористы совершили атаку во время траурной церемонии. В результате теракта погибли более 90 человек и ещё более 280 человек пострадали.