Киев, 4 апреля, 2024, 00:17 — ИА Регнум. Ряд населённых пунктов в Луганской Народной Республике (ЛНР) на неподконтрольной Киеву территории решили переименовать украинские власти. Об этом 3 апреля заявил депутат Верховной рады Роман Лозинский в социальных сетях.

Иван Шилов ИА REGNUM Верховная рада Украины

Депутат уточнил, что комитет Рады по госстроительству и местному самоуправлению принял решение о переименовании семи городов и 44 сёл. При этом два города находятся на территории России, в ЛНР.

В частности, Северодонецк в ЛНР предлагается называть Северскодонецком, а Первомайск — Сокологорском.

Кроме того, планируется изменить названия городов в ряде украинских областей. Первомайск (Першотравенск) в Днепропетровской области предлагается переименовать в Шахтерское, Красноград и Первомайский в Харьковской области будут называться Берестин и Златополь соответственно, Ватутино в Черкасской области переименуют в Багачево, а город Дружба в Сумской области получит название Журавское.

Проект постановления утвердят, если он получит поддержку не менее 226 голосов депутатов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что украинский институт национальной памяти (УИНП) признал русского писателя Михаила Булгакова, композитора Михаила Глинку, поэта Иосифа Бродского символами «российской имперской политики». По этой причине в институте считают недопустимым сохранять в стране памятники и географические названия в их честь.

Городской совет Киева переименовал улицу имени писателя Михаила Булгакова в честь грузинского актёра и певца Вахтанга Кикабидзе. По мнению депутатов, прежнее название улицы приводило к искажению национального сознания.

В январе депутаты горсовета Харькова проголосовали за переименование 65 улиц, которые, по их мнению, были связаны с Россией. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщал, что в планах властей переименовать порядка 400 улиц, но делать это будут постепенно, чтобы избежать массовой путаницы. В городе уже нет улиц имени Владимира Маяковского, маршалов Ивана Конева и Юрия Бажанова, лётчика Валерия Чкалова, проспекта Героев Сталинграда.

Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда Верховная рада Украины приняла закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов на Украине и запрете пропаганды их символики».

К началу 2022 года на Украине снесли более 2,5 тыс. памятников. Также изменили названия более 900 населённых пунктов и около 50 тыс. улиц.

В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. Министерство культуры Украины заявило, что тогда было изменено 9 859 географических названий и демонтировано 145 памятников, связанных с Россией.

Президент России Владимир Путин отмечал, что киевский режим и его западные хозяева пытаются уничтожить всё русское, но у такой политики нет и не может быть никакого будущего.