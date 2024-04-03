Москва, 4 апреля, 2024, 00:50 — ИА Регнум. Выбежавший на поле во время футбольного матча фанаттреш-стримера Меллстроя Максим Десятцкий в беседе с корреспондентом ИА Регнум рассказал, куда направит деньги, которые ему пообещал блогер.

ИА Регнум

Мужчину освободили после административного ареста, который ему назначил Савеловский районный суд Москвы за совершённое правонарушение. Он выбежал на поле в футболке в время товарищеского матча Россия — Сербия. Десятцкого признали виновным по ч. 3 ст. 20.31 КоАП России (нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований).

По словам фаната, часть средств он собирается передать российскому батальону «Эспаньола», бойцы которого участвуют в специальной военной операции.

«Часть денег выделим на нужды «Эспаньолы», — сказал мужчина.

Другую часть средств фанат пообещал разыграть среди своих подписчиков.

«Часть денег мы разыграем среди подписчиков… Сделаем пост или перепост… И выберем там победителей условное количество. Миллион разыграем (или), если даст, два», — добавил он.

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Как сообщало ИА Регнум, батальон «Эспаньола» составляют фанаты из разных клубов. Добровольцы объединились, несмотря на спортивные противоречия, которые имелись между ними.

Идеологом создания батальона стал Станислав Орлов, знаменитый в своих кругах фанат ЦСКА из объединения Red-Blue Warriors. «Эспаньола» имеет как боевое крыло, так и гуманитарное.