Выбежавший на поле фанат Меллстроя рассказал, куда потратит деньги
Выбежавший на поле фанат Меллстроя заявил, что передаст часть средств батальону «Эспаньола»
Москва, 4 апреля, 2024, 00:50 — ИА Регнум. Выбежавший на поле во время футбольного матча фанаттреш-стримера Меллстроя Максим Десятцкий в беседе с корреспондентом ИА Регнум рассказал, куда направит деньги, которые ему пообещал блогер.
Мужчину освободили после административного ареста, который ему назначил Савеловский районный суд Москвы за совершённое правонарушение. Он выбежал на поле в футболке в время товарищеского матча Россия — Сербия. Десятцкого признали виновным по ч. 3 ст. 20.31 КоАП России (нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований).
По словам фаната, часть средств он собирается передать российскому батальону «Эспаньола», бойцы которого участвуют в специальной военной операции.
«Часть денег выделим на нужды «Эспаньолы», — сказал мужчина.
Другую часть средств фанат пообещал разыграть среди своих подписчиков.
«Часть денег мы разыграем среди подписчиков… Сделаем пост или перепост… И выберем там победителей условное количество. Миллион разыграем (или), если даст, два», — добавил он.
Как сообщало ИА Регнум, батальон «Эспаньола» составляют фанаты из разных клубов. Добровольцы объединились, несмотря на спортивные противоречия, которые имелись между ними.
Идеологом создания батальона стал Станислав Орлов, знаменитый в своих кругах фанат ЦСКА из объединения Red-Blue Warriors. «Эспаньола» имеет как боевое крыло, так и гуманитарное.