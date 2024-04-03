Казань, 3 апреля, 2024, 23:55 — ИА Регнум. Глава Татарстана Рустам Минниханов призвал руководителей предприятий и муниципалитетов серьёзно отнестись к вопросам безопасности после атак беспилотников на два города республики. Об этом он заявил 3 апреля на заседании энергетического форума.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рустам Минниханов

Глава региона отметил, что везде должны дежурить бригады.

«Везде у нас запас должен быть, везде у нас должны быть бригады, везде мы должны понимать… Каждое предприятие, каждый участок, каждый муниципалитет, каждый город», — сказал Минниханов.

Как сообщало ИА Регнум, 2 апреля беспилотные летательные аппараты атаковали Елабугу и Нижнекамск. В Нижнекамске система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) перехватила один из беспилотников, который направлялся на нефтеперерабатывающий завод.

В Елабуге два дрона атаковали общежитие «Алабуга Политех». В здании на тот момент находились 850 человек. В результате случившегося в общежитии выбило стёкла.

От удара пострадали 14 человек. Среди них есть граждане России, Киргизии, Шри-Ланки, Зимбабве, Руанды, Конго, Кении, Нигерии и Южного Судана.