Москва, 3 апреля, 2024, 22:57 — ИА Регнум. Два человека погибли и ещё 15 пострадали из-за непогоды в Москве. Об этом в среду вечером, 3 апреля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.

Анна Рыжкова ИА REGNUM

«Сегодня на Москву обрушилась непогода — сильный ветер с перепадами температуры. Порывы ветра достигали больше 21 м/с… К сожалению, не обошлось без жертв. 17 пострадавших, двое из них погибли», — написал Собянин.

Он отметил, что власти Москвы приняли все возможные меры оповещения граждан, оперативно были закрыты крупные городские парки и другие открытые общественные места. Сообщения об опасности транслировались в том числе через Центр организации дорожного движения (ЦОДД),

Также Собянин выразил соболезнования семьям погибших и добавил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Как передавало ИА Регнум, в среду в Москве объявили штормовое предупреждение. Столичное управление МЧС распространило экстренное предупреждение в связи с усилением ветра до 16–21 метра в секунду. Из-за неблагоприятных погодных условий в столице закрыли городские парки и летние веранды кафе.