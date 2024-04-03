Идлиб, Сирия, 3 апреля, 2024, 22:42 — ИА Регнум. Воздушно-космические силы России уничтожили на территории Сирии два пункта базирования боевиков, укрывавшихся в горных районах. Об этом сообщил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Попов.

Иван Шилов ИА Регнум

«Ударами ВКС России уничтожены два пункта базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах горных хребтов Эль-Амур провинции Хомс и Эль-Бишри провинции Дейр-эз-Зор», — указал он в ходе брифинга в среду, 3 апреля.

Попов отметил, что за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации было зафиксировано два обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок, ещё по одному обстрелу — в провинциях Алеппо и Латакия.

Как передавало ИА Регнум, в конце марта в Центре по примирению враждующих сторон сообщили, что в Сирии увеличилась диверсионная активность боевиков. По информации замруководителя ЦПВС Юрия Попова, 29 марта вооружённые силы Сирии отбили атаки вооружённых формирований в районах Урум-Эс-Сугры и Кафер-Небеля, уничтожив не менее десяти боевиков. В ЦПВС призвали руководство незаконных вооружённых формирований прекратить провокации.