Вашингтон, 3 апреля, 2024, 22:41 — ИА Регнум. Американский журналист Сеймур Херш утверждает, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США якобы предупреждало Россию о подготовке теракта в «Крокус Сити Холл» с пометкой «срочно» и передавало информацию о планируемой атаке. Об этом он написал в своей колонке на интернет-портале Substack.

Кирилл Каллиников / РИА Новости

Херш ссылается на свои информированные источники. Один из его собеседников заявил, что США будто бы заверяли РФ в достоверности информации и отмечали, что теракт должен произойти в «краткосрочной» перспективе.

Журналист уточнил, что американская разведка заранее не знала, что нападению подвергнется именно «Крокус Сити Холл». В её предупреждении фигурировало место публичного скопления.

Как сообщало ИА Регнум, 2 апреля газета The Washington Post (WP), ссылаясь на американских чиновников, написала о том, что США якобы ещё за две недели до теракта в «Крокус Сити Холле» рассматривали указанный объект как возможную цель для атаки и будто бы предупреждали об этом Россию.

В публикации говорится, что российской стороне передали эту информацию за день до того, как посольство США в РФ распространило предупреждение о возможном террористическом нападении в Москве. При этом 28 марта в газете The New York Times вышла статья, в которой подчёркивалось, что американские спецслужбы не передали России всю информацию, имевшуюся в их распоряжении. Причиной этому стала боязнь США раскрыть свои источники.

В начале марта США и Британия призвали своих граждан воздержаться от посещения массовых мероприятий в Москве из-за террористической опасности. Позднее Вашингтон начал утверждать, что передавал РФ имевшиеся у него данные о подготовке теракта.

26 марта директор ФСБ Александр Бортников подчеркнул, что информация, которую США передали России, носила общий характер. Он добавил, что российские силовики отреагировали на эти сведения и приняли все необходимые меры.

3 апреля источник в российском компетентном ведомстве подчеркнул: публикации в американской прессе о том, что за две недели до трагедии США якобы предупреждали Россию о подготовке теракта в «Крокус Сити Холле», не соответствуют действительности.

Террористы напали на «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске вечером 22 марта. В результате теракта погибли 145 человек и ещё 551 человек пострадал.

Александр Бортников отметил, что показания задержанных по делу о теракте подтверждают украинский след. По его словам, исламисты не смогли бы сами подготовить теракт в «Крокусе», им помогали.