Москва, 3 апреля, 2024, 22:30 — ИА Регнум. Сбои в работе мессенджера WhatsApp отметили пользователи по всему миру. Это следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных сайтов и приложений.

Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Пользователи мессенджера жалуются на проблемы с отправкой и получением сообщений (24% от общего количества обращений). При отправке отображается одна галочка, подтверждающая, что сообщение было отправлено, но сообщение до собеседника не доходит.

Жалобы от пользователей поступили на работу как приложений (70% жалоб), так и веб-сайта (6%). Информация о сбоях в работе WhatsApp поступила как от владельцев смартфонов, так и от тех, кто пользуется мессенджером на компьютере.

Кроме того, пользователи сообщили о масштабных сбоях в работе сервисов компании Meta (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ), в том числе соцсетей Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) и Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Сбой в работе сервисов начался примерно около 20:52 мск. Сообщения о неполадках поступают из Великобритании, США, Канады, Италии, Франции, Индии, Аргентины и других стран. Только из Германии и Нидерландов, поступало более 100 тысяч жалоб на работу WhatsApp.

По данным сервиса Downradar, из России поступило более 1700 сообщений о сбоях в работе мессенджера.

Ранее ИА Регнум сообщало, что сбои в работе мессенджера WhatsApp фиксировались в начале марта. Неполадки возникли у других сервисов. В частности, с перебоями в работе столкнулись пользователи видеохостинга YouTube, приложения X (бывший Twitter), сервисов Google, а также соцсети TikTok.