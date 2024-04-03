Вашингтон, 3 апреля, 2024, 22:22 — ИА Регнум. Большие потери среди гражданского населения, журналистов и гуманитарных работников в секторе Газа в результате действий Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) связаны с тактикой ведения боевых действий палестинским движением ХАМАС. Об этом в ходе брифинга 3 апреля заявил руководитель пресс-службы Государственного департамента США Мэттью Миллер.

Wang Dongzhen/Синьхуа, globallookpress.com

По его словам, боевики ХАМАС зачастую обустраивают свои позиции в жилых домах, мечетях и больницах, что ставит под угрозу мирное население сектора Газа и создаёт риски ударов по ним со стороны израильских вооружённых сил.

«Отчасти это связано с тем, что Израиль действует в невероятно сложных условиях, когда ХАМАС прячется за живыми щитами», — добавил Миллер.

В то же время представитель Госдепартамента призвал власти Израиля сделать всё возможное, чтобы предотвратить гибель мирного населения, представителей гуманитарных организаций и журналистов.

Как передавало ИА Регнум, вечером 1 апреля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обстреляла автомобиль, проезжавший через Дейр-аль-Балах в центральной части сектора Газа. В результате атаки погибли семь сотрудников благотворительной организации World Central Kitchen, среди которых граждане Великобритании, США, Канады, Ирландии, Австралии и Польши. Позднее глава генерального штаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил, что этот удар стал серьёзной ошибкой, произошедшей в связи с «неправильной идентификацией в очень сложных условиях».