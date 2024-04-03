Ростов-на-Дону, 3 апреля, 2024, 21:30 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону потушили открытое горение в ангаре с горючим. Об этом стало известно 3 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение на 1000 квадратных метров», — сообщили в МЧС.

Как передавало ИА Регнум, о возгорании в ангаре с легковоспламеняющейся жидкостью внутри стало известно ранее в тот же день. Как сообщили в МЧС, в ликвидации пожара участвовали 68 специалистов и 23 единицы техники.