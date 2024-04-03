Белгород, 3 апреля, 2024, 20:59 — ИА Регнум. Жителей Белгорода будут предупреждать об опасности атаки украинских беспилотников, заявил вечером 3 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«С сегодняшнего дня МЧС делит сигнал предупреждения о ракетной опасности и опасности от БПЛА. Сигнал будет передаваться в зависимости от предупреждения, которое мы получаем от Министерства обороны», — заявил он в вечернем прямом эфире в соцсети VK.

До этого момента белгородцев предупреждали только о ракетной опасности.

Как сообщало ИА Регнум, 2 апреля Гладков объявлял режим ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе. Губернатор призвал жителей указанных территорий найти безопасное место и укрыться там. Через несколько минут Гладков объявил, что режим отменён.

Позднее стало известно, что российские силы противовоздушной обороны уничтожили пять беспилотников над Курской и Белгородской областями.