Донецк, 3 апреля, 2024, 20:38 — ИА Регнум. Одна женщина погибла и три получили ранения различной тяжести в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Ранения получили женщины 1936, 1962 и 1969 годов рождения, им оказывается медицинская помощь.

«Повреждены два жилых дома в Донецке и Горловке. Зафиксированы 38 обстрелов, выпущено 113 боеприпасов, применялась ствольная артиллерия, в том числе кассетного типа, БПЛА-камикадзе», — написал Пушилин в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, 31 марта глава ДНР заявил, что в республике за сутки от действий украинских военных пострадали три мирных жителя. За сутки зафиксировано 14 обстрелов, со стороны ВСУ было выпущено 39 боеприпасов реактивной и ствольной артиллерии, включая припасы кассетного типа.