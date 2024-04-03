Санкт-Петербург, 3 апреля, 2024, 20:31 — ИА Регнум. Уполномоченного по правам ребёнка в Санкт-Петербурге Анну Митянину озадачил ответ умной колонки «Алисы» по поводу происхождения Маши из мультфильма «Маша и Медведь». Устройство выдвинуло жуткую мистическую версию, и, как отметила омбудсмен, в этом она видит опасность для детей в свободном доступе к информации в интернете.

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«Меня интересовал вопрос, который, оказывается, интересует и маленьких детей. Маша живёт в лесу одна с медведем, с ней происходят весёлые истории, но почему она одна живёт? Этот вопрос задают дети, и вот как на вопрос ребёнка отвечает «Алиса»: Маша живёт без родителей, потому что она всего лишь призрак убитой девочки, и именно поэтому она не растёт, и видеть её могут только животные. Родители же не смогли выдержать потери ребенка и уехали, оставив пустой дом. А мучает Маша медведя, потому что он и лишил её жизни», — показала омбудсмен видео с фрагментом мультфильма и ответом колонки во время собрания с депутатами городского парламента.

Митянина заявила, что ей не смешно.

«Главная проблема — качество информации, распространяемой бесконтрольно. Очень много мусора, и мусор этот, распространяясь моментально, подаётся как истина в последней инстанции. Как на это сознание детское отреагирует, предсказать очень сложно», — подчеркнула уполномоченный.

Как сообщало ИА Регнум, Митянина также выступала против коротких вертикальных видео в жанре «треш-контент» в соцсетях. По её мнению, несовершеннолетние готовы на рискованные поступки ради таких роликов. Их появление, считает она, должно стать сигналом сверхтревоги. Митянина также определила пути борьбы с «треш-контентом».