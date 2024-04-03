Хельсинки, 3 апреля, 2024, 20:30 — ИА Регнум. МВД Финляндии предложило не открывать КПП на границе с Россией. Об этом говорится в опубликованной 3 апреля повестке заседания правительства.

Павел Львов /РИА Новости

«Решение правительства о закрытии пунктов пересечения границы и централизованном рассмотрении заявлений о предоставлении международной защиты до уведомления», — говорится в предложении министерства.

Заседание кабмина, на котором рассмотрят вопрос, состоится 4 апреля.

Как сообщало ИА Регнум, Финляндия в конце 2023 года начала закрывать пропускные пункты на границе с Россией, а в декабре остановила работу последних двух КПП. Хельсинки объяснил это «наплывом беженцев» из стран Ближнего Востока и Африки, обвинив в этом Москву. При этом финская сторона не сообщила, почему финские пограничники пропускали мигрантов.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Финляндия таким образом отгораживает себя не только от РФ, но и от мирового большинства. Действия Хельсинки портят жизнь самим финнам, добавила она.

В марте 2024 года в Финляндии заявили, что муниципалитет Виролахти, расположенный на границе с Россией, пришёл в упадок. Журналисты сообщили об опустении его улиц и предупредили, что ему грозит исчезновение.