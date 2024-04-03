Москва, 3 апреля, 2024, 20:29 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неправдой заявление главы киевского режима Владимира Зеленского, будто в России планируют провести дополнительную мобилизацию, сообщил 3 апреля ТАСС.

Иван Шилов, ИА REGNUM

«Это неправда», — сказал он журналистам на просьбу прокомментировать заявление, будто российские власти к 1 июня планируют дополнительно набрать 300 тыс. военнослужащих.

Как сообщало ИА Регнум, министр обороны России Сергей Шойгу 26 марта прокомментировал сообщения, что якобы планируется дополнительная мобилизация для обеспечения безопасности границ и создания санитарной зоны на Украине. Он назвал это абсолютной глупостью.

Кроме того, Шойгу 2 апреля заявил, что срочников, которых наберут в ходе стартовавшей призывной кампании, не будут привлекать к участию в спецоперации на Украине.

В феврале глава Минобороны сообщил, что в течение 2023 года в российскую армию пришли служить по контракту 540 тыс. военнослужащих. Это позволило создать две резервные армии, шесть дивизий.

3 апреля 2024 года министерство обороны сообщило, что с начала года на военную службу по контракту поступили более 100 тыс. человек. В ведомстве подчеркнули, что в последние две недели число желающих вступить в ряды ВС России значительно выросло.

При этом на Украине ужесточают меры по призыву мужчин в ВСУ. 3 апреля Зеленский подписал закон о снижении призывного возраста для мобилизации с 27 до 25 лет.