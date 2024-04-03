Ростов-на-Дону, 3 апреля, 2024, 20:03 — ИА Регнум. Ангар загорелся на левом берегу Дона в Ростове-на-Дону. Как 3 апреля сообщили в МЧС, площадь возгорания составила 1000 кв. метров.

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«Горит ангар с легковоспламеняющейся жидкостью внутри», — сообщили в ведомстве.

В ликвидации пожара заняты 68 специалистов и 23 единицы техники, добавили в МЧС.

Как сообщало ИА Регнум, площадь пожара в Нижегородском районе Москвы возросла до 200 кв. метров. Возгорание произошло в здании на Смирновской улице. Изначально площадь пожара составляла порядка 50 кв. метров.