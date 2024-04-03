Москва, 3 апреля, 2024, 19:38 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин пожелал успехов губернатору Забайкальского края Александру Осипову, попросившему поддержать его кандидатуру на предстоящих выборах главы региона, которые пройдут в сентябре. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Михаил Метцель /POOL / РИА Новости

В ходе встречи в режиме видеоконференции Путин отметил, что проблем в крае накопилось много, но движение есть, удалось создать инвестиционно привлекательную экономику в регионе.

«Если так будет дальше, а есть основания думать, что так и будет, результаты появятся и люди их увидят. Конечно, нужно работать активно и напрямую обсуждать эти вопросы с жителями края. Я желаю вам успехов, думаю, что у вас всё получится», — сказал Путин.

В ходе доклада Осипов отметил, что валовый региональный продукт вырос в 1,7 раза за последние пять лет, что позволило Забайкалью выйти на седьмое место в стране по этому показателю. Бюджет региона вырос в 2,5 раза, отметил он.

Путин назначил Осипова временно исполняющим обязанности губернатора Забайкальского края в октябре 2018 года. В сентябре 2019 года прошли выборы главы региона, на которых Осипов победил с результатом 89,61%.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Путин в ходе встречи по видеосвязи с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко пожелал ему удачи на выборах главы региона. Он высоко оценил темпы работы в регионе. Губернатор попросил поддержки на выборах, а президент, в свою очередь, назвал очевидными результаты работы Лимаренко на посту главы региона.