Москва, 3 апреля, 2024, 19:30 — ИА Регнум. Две трети россиян (67%) считают несправедливым сбор подоходного налога по единой ставке 13% со всех граждан, следует из мониторингового опроса россиян о налогах, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Дарья Антонова ИА Регнум

Большинство доходов граждан в России облагаются по налоговой ставке в размере 13%, это одна из самых низких ставок в мире.

«67% считают несправедливой уплату подоходного налога по единой ставке 13% со всех граждан, включая людей с высокими и низкими доходами», — говорится в материале ВЦИОМ.

При этом с 2005 года показатель практически не изменился. Тогда такого мнения придерживались 65% россиян. Поддерживают плоскую шкалу подоходного налога в 2024 году менее трети (27%) опрошенных. Для сравнения, в 2005 году этот показатель составлял 25%.

Как показало исследование, чем старше россияне, тем чаще они поддерживают тезис о несправедливости единого подоходного налога (81% в группе старше 60 лет против 47% среди граждан 18–24 лет).

Согласно опросу, больше половины россиян (53%) сошлись во мнении, что налоги могут быть и высокими, лишь бы бедные люди могли получать от государства больше поддержки в виде бесплатных услуг, в частности, образования, здравоохранения и безопасности. Не согласны с этим 27% респондентов.

По данным ВЦИОМ, 46% опрошенных готовы платить больше налогов, но при этом они должны быть уверены в высоком качестве госуслуг. Этот подход ближе молодежи (18–24 лет — 65%, 25–34 лет — 50%). Треть опрошенных (33%) предпочли бы снизить налоговую нагрузку. Каждый пятый не смог определиться с ответом (21%). С 2021 года взгляды россиян на этот вопрос не изменились.

Опрос показал, что россияне с разным уровнем материального положения имеют разные взгляды на налоги и налоговую систему. Есть устоявшееся мнение, что люди с высокими доходами могут негативно воспринимать налоги и стремиться к снижению налоговой нагрузки. Но опрос ВЦИОМ его опровергает. Так, россияне с хорошим материальным положением заметно чаще готовы платить больше налогов, чтобы быть уверенными в широкой доступности и высоком качестве государственных услуг — 56% (против 46% среди всех россиян и 36% в низкодоходной аудитории).

Помимо этого, россияне с хорошим материальным положением чаще считают справедливым, когда все граждане вне зависимости от дохода платят подоходный налог по единой ставке (35% против 27% среди всех россиян и 16% в низкодоходной аудитории).

Опрос ВЦИОМ проводился 23 марта 2024 года методом телефонного интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории России. В исследовании приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию 29 февраля заявил о необходимости модернизировать налоговую систему, а затем зафиксировать её основные параметры до 2030 года. Глава государства также выступил с инициативой о более справедливом распределении налогового бремени как между физлицами, так и между компаниями.

В марте российский лидер в интервью журналисту Дмитрию Киселёву, отвечая на вопрос о возможном введении прогрессивной системы налогообложения, заявил, что власти намерены снизить налоговое бремя для некоторых категорий, в том числе для многодетных семей. Как отметил глава государства, те, кто ранее были сторонниками плоской шкалы, сейчас считают, что Россия созрела для прогрессивного налогообложения.