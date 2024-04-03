Ярославль, 3 апреля, 2024, 19:18 — ИА Регнум. В Ярославской области суд заключил под стражу монтёра пути, пустившего автобус на железнодорожный переезд, из-за чего погибли восемь человек. Об этом 3 апреля сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Прокуратура Ярославской области

«С учётом позиции представителя прокуратуры Переславский районный суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 1 июня 2024 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что прокуратура поддержала ходатайство следствия об избрании 54-летнему монтёру меры пресечения в виде заключения под стражу.

Его подозревают в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, совершённой в состоянии опьянения, повлёкшими по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 4 ст. 263 УК РФ).

Как сообщало ИА Регнум, 1 апреля на железнодорожном переезде в Ярославской области автобус выехал на пути, когда к переезду подъезжал поезд. Машинист использовал экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось.

Восемь человек — водитель автобуса и семь пассажиров — погибли, машинист поезда получил травмы. О том, что дежуривший монтёр был нетрезв, сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

Позднее путевой монтёр признал вину в произошедшем. Он также сознался, что осознанно пустил на пути автобус.