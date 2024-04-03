Москва, 3 апреля, 2024, 18:46 — ИА Регнум. Армения не делала никаких официальных заявлений о намерении разорвать связи с Россией. Об этом 3 апреля заявил вице-премьер Алексей Оверчук в комментарии «Известиям».

Иван Шилов ИА Регнум

«До нас это не доходит, что они планируют разворовать связи. Никаких официальных заявлений на этот счёт не было», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что для республики основными партнёрами стали США и ЕС. По его словам, Ереван продолжает укреплять экономические и политические отношения с Брюсселем и Вашингтоном.

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Ранее руководство Армении, в том числе премьер-министр Никол Пашинян, неоднократно делало недружественные заявления в адрес России и ОДКБ. В частности, Пашинян пригрозил выйти из ОДКБ, а также заявил, что российские пограничники 1 августа покинут ереванский аэропорт Звартноц.

Кроме того, стало известно об отказе армянских банков от обслуживания карт «Мир». Армянская сторона уведомила об этом Национальную систему платёжных карт. Карты перестали работать в банкоматах и POS-терминалах большинства местных финучреждений.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее обратил внимание на то, что в Армении действуют прозападные силы, пытающиеся подорвать влияние Москвы в стране.

Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что Армению превращают в инструмент реализации опасных планов коллективного Запада. Также она подчеркнула, что руководство Армении предаёт свой народ, разрывая связи с Россией.