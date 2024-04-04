Москва, 4 апреля, 2024, 12:25 — ИА Регнум. В семье звезды проекта «Дом-2» Мэри Кулешовой подтвердили ИА Регнум, что женщина скоро родит ребёнка от скандально известного футболиста «Спартака» Квинси Промеса. Источник также рассказал, что девушка не будет требовать алиментов от Промеса, потому что у неё очень обеспеченная семья, которая и без денег футболиста справится с воспитанием малыша.

Соцсети

Недавно бывшая участница проекта «Дом-2» Мэри Кулешова опубликовала в своих соцсетях несколько постов о своей беременности. 28-летняя женщина намекнула подписчикам, что ждёт ребенка от 32-летнего экс-футболиста сборной Нидерландов. Девушка выложила в сеть несколько намёков, среди них — фото пристёгнутой к автомобильному креслу ремнём безопасности фигурки Квинси Промеса. Поклонники набросились на звезду с расспросами. Кулешова ушла от ответа.

ИА Регнум удалось получить подтверждение у одного из членов семьи Мэри Кулешовой. Он рассказал, что будущая мама не претендует на алименты от футболиста, ведь у него была и остаётся своя семья.

«У Квинси уже есть семья. И главное для Мэри, что у неё скоро появится ребёнок, никаких алиментов ей не нужно. Да, Промес действительно отец ребёнка, но это его ни к чему не обязывает. В нашей семье скоро будет пополнение, и это главное для всех. В деньгах нет нужды. У Мэри отец в Японии, он очень обеспеченный человек — может, она к нему уедет с внуком. Он будет только рад, зовёт в гости каждую неделю. Да и она сама способна заработать», — говорит источник.

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По информации родственника, Квинси Промес очень тепло относился к семье звезды «Дом-2», часто приглашал на футбольные матчи и звал с собой на сборы. Мэри Кулешова отдыхала в ОАЭ, когда «Спартак» проводил там сборы. Это было до того, как Квинси Промеса задержали в аэропорту.

«Квинси очень жаль, лишь бы он вышел из тюрьмы. Мне кажется, что вот истории с ним выдуманные, чтобы его посадить», — отмечает источник.

По мнению родственника Мэри Кулешовой, будущая мать не раскрывает имени отца ребёнка именно из-за того, что не хочет ранить чувства супруги футболиста Джейми и его четверых детей.

«Мэри щадит чувства его семьи и поэтому молчит, не даёт комментариев журналистам. Вот как его жена себя почувствует, зная, что в России от него забеременела другая женщина? Я думаю, это очень больно узнать. А Мэри очень добрая», — говорит родственник.

Соцсети

Квинси Промес родился 4 января 1992 года. Он был воспитанником амстердамского «Аякса». Профессиональный путь в футболе Квинси начал в клубе «Твенте», в котором провёл сезон 2013–2014 года, сыграв 32 матча и забив 13 голов. В августе 2014-го года Промес перешёл в московский «Спартак», подписав 4-летний контракт. В 2017 году когда «Спартак» стал чемпионом России, Квинси Промес получил звание футболиста года в РФ и лучшего бомбардира чемпионата. В 2018 году футболист перешёл в испанскую «Севилью», а спустя год вернулся в «Аякс». Квинси Промес играл за сборную Нидерландов на Евро-2020, а уже в 2021-м не смог участвовать в чемпионате из-за проблем с уголовным преследованием и вернулся в «Спартак», подписав новый контракт на 3 года.

В июле 2020 года Квинси Промес был замешан в инциденте с поножовщиной вместе со своим двоюродным братом. 13 декабря он был арестован, но уже через пару дней оказался на свободе. Футболист отрицал своё участие в потасовке, но в ноябре 2021 года правоохранители Нидерландов пришли к обратному выводу. В марте 2022 года стало известно, что Квинси Промесу готовят обвинение в преднамеренном покушении на убийство. Дата заседания несколько раз переносилась, рассмотрение было назначено на 3 марта 2023 года. Но Промес на него не явился, решив остаться в России. Прокуроры просили приговорить его к двум годам лишения свободы, позже процесс был приостановлен для оценки законности одного из ключевых доказательств. Основной уликой прокурора против футболиста была запись телефонного разговора Квинси с отцом. Но ордер на прослушивание звонков был получен правоохранителями по другому делу на Промеса — о незаконном обороте наркотиков. Из-за этого правоохранителям пришлось смягчить обвинение до нападения при отягчающих обстоятельствах. В июне 2023 года суд приговорил его к 1,5 года тюремного заключения. «Спартак» отметил, что данное решение суда не вступает в силу до завершения процесса обжалования адвокатами футболиста. Промес мог находиться в России в полной безопасности, потому как между РФ и Нидерландами нет договора об экстрадиции преступников.

Расследование поножовщины открыло правоохранителям многие подробности жизни Квинси Промеса. Его заподозрили в незаконном обороте наркотиков, отмывании денег и участии в преступной организации. По данным следствия, в январе 2020 года футболист пытался ввезти более 1300 килограммов кокаина через порт Антверпена (Бельгия). За это в январе 2024 года для Промеса заочно потребовали 9 лет тюрьмы и арестовали 9 объектов недвижимости, принадлежащих футболисту. 14 февраля 2024 года Квинси Промес был признан виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорён к 6 годам лишения свободы. 17 февраля футболиста объявили в международный розыск. 29 февраля он был задержан при прохождении пограничного контроля в международном аэропорту Аль Мактум в Дубае местной полицией. В тот день «Спартак» возвращался в Россию с зимних сборов. Оказалось, что во время сборов Квинси Промес попал в ДТП и скрылся с места аварии. За это он был задержан, на следующий день его отпустили, но запретили выезжать из страны до суда. Вечером 13 марта его вновь арестовали уже по требованию прокуратуры Нидерландов. Она объявила о планах запросить экстрадицию футболиста. В отличие от России, ОАЭ сотрудничают с Нидерландами в рамках уголовного права. Но вопрос всё ещё не решён. Сейчас Квинси Промес находится в тюрьме в Объединенных Арабских Эмиратах, он содержится в камере, рассчитанной на шесть человек. Ему разрешается три раза в неделю заниматься спортом и выходить из камеры в течение дня, чтобы посмотреть телевизор.

Адвокаты футболиста и «Спартак» продолжают бороться за игрока. В начале марта 2023 года появилась информация о том, что «Спартак» обращался в Министерство спорта с просьбой посодействовать в получении российского гражданства Промесом. Но в ведомстве ответили отказом. Стоит отметить, что клуб испытывает значительные трудности на поле без своего лучшего игрока.