Бишкек, 3 апреля, 2024, 19:08 — ИА Регнум. Все банки Киргизии 3 апреля прекратили обслуживание российских банковских карт системы «Мир».

Асатур Есаянц/ Sputnik/РИА Новости

«Пользователям с 03 апреля 2024 года с 12:00 (09:00 мск) станут недоступны обслуживание карт в эквайринговых устройствах (безналичная оплата в POS-терминалах и снятие наличных в банкоматах), переводы с карты на карту и интернет-платежи с карты на счета торгово-сервисных предприятий», — сообщил оператор национальной платёжной системы «Элкарт» Межбанковский процессинговый центр.

Национальный банк Киргизии пояснил, что не вмешивается в работу банков, небанковских финансовых организаций и иных поднадзорных юрлиц кроме случаев, предусмотренных Конституцией. В качестве причины отказа от обслуживания карт системы «Мир» назвали опасение санкций со стороны США.

Однако Киргизия не первая страна — член ЕАЭС, где прекратили обслуживание карт системы «Мир».

Армения

Первые сообщения об отказе банков обслуживать российские карты пришли из Армении. Банки страны, участвующие в национальной платёжной системе Armenian Card (ArCa), в ночь на 30 марта прекратили обслуживание «Мира». Соответствующее официальное уведомление Национальная система платежных карт (НСПК), оператор системы «Мир», получила заранее․ Карты перестали работать в банкоматах и терминалах большинства банков, кроме «ВТБ Армения» — дочернего предприятия российского ВТБ. В общей сложности в стране работает 53 отделения банка, 22 из них в Ереване. Как пояснили в союзе банков Армении, решение приняли аналогично из-за риска вторичных санкций со стороны США.

Говоря о сложившейся ситуации, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что Москва неоднократно говорила о беспрецедентном давлении США на многие страны, об угрозах санкций и вторичных санкций, поэтому экономические учреждения, компании и банки вынужденно принимают меры.

«Это не значит, что мы не продолжаем с нашими армянскими друзьями работу по хеджированию наших собственных рисков и исправлению ситуации. Совместно с армянской стороной Россия продолжит поиски путей выхода из сложившегося положения и компенсаций», — объяснил Песков.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также прокомментировала действия Армении, заявив, что издержки от прекращения работы с картами системы «Мир» в Армении будут для Еревана выше, чем от возможных западных санкций. По её словам, армянская экономика понесёт ощутимые потери, в частности работающим в России армянам станет труднее переводить деньги на родину, возможность платить картой потеряют и туристы.

Казахстан

В феврале денежные переводы по картам «Мир» остановил банк «Фридом Финанс». Тогда кредитная организация рекомендовала проводить платежи по номеру телефона или из «Цифра Банка», не предоставив более никакой другой информации.

В апреле стало известно, что крупнейший банк Казахстана Halyk Bank также с февраля прекратил обслуживание карт российской платежной системы «Мир». В кол-центре кредитной организации отметили, что мера затронула банкоматы и терминалы, но о причинах действующих ограничений не сообщалось.

В пресс-службе Национальной системы платёжных карт заявили, что санкции США в отношении российского банковского сектора и санкции не скажутся на деятельности платёжных сервисов в России и что работа сервисов системы «Мир» и операции через Систему быстрых платежей осуществляются в штатном режиме.