Москва, 3 апреля, 2024, 17:59 — ИА Регнум. В текущем году какие-либо новые изменения в порядок и процедуру единого государственного экзамена вносить не будут. Об этом 3 апреля заявил журналистам министр просвещения России Сергей Кравцов.

Виталий Тимкив/РИА Новости

«Никаких других изменений здесь не планируется», ― подчеркнул он.

Кравцов напомнил, что все правила утвердили в сентябре прошлого года.

Как сообщало ИА Регнум, в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что выпускникам нужно позволить пересдавать ЕГЭ по одному из предметов до конца приёмной кампании в вузах. По его мнению, у молодых людей должен быть второй шанс.

По итогам послания глава государства дал советующее поручение правительству до 1 июня на законодательном уровне предусмотреть возможность пересдачи ЕГЭ по одному из предметов.

Глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова подчеркнула, что предложенный Путиным механизм пересдачи одного из предметов в рамках ЕГЭ будет касаться всех предметов, а не только обязательных.

Министр просвещения Сергей Кравцов информировал, что Минпросвещения и Рособрнадзор вместе с педагогами и родителями проработают изменения, связанные с возможностью пересдачи ЕГЭ.

Премьер-министр Михаил Мишустин 3 апреля сообщил, что пересдать один из предметов ЕГЭ до конца приёмной кампании в вузы в 2024 году можно будет в 4 и 5 июля. Возможность пересдачи глава правительства назвал важнейшим решением. Он подчеркнул, что никаких законодательных изменений не потребуется. У Рособрнадзора и Минпросвещения достаточно полномочий для регулирования этой возможности нормативными актами.

Политический консультант Алёна Август в беседе с ИА Регнум заявила, что Путину многие скажут «спасибо» за инициативу разрешить выпускникам пересдавать ЕГЭ. Она отметила, что бывают случаи, когда даже у самых сильных учеников сдают нервы во время экзамена и они не могут выполнить задания так, как могли бы.

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) утвердила рамки проведения ЕГЭ в 2024 году. Так, в досрочный период экзамен пройдёт с 22 марта по 22 апреля, в основной период — с 23 мая по 1 июля, в дополнительные период — по 23 сентября.