Вашингтон, 3 апреля, 2024, 17:48 — ИА Регнум. Самолёт госсекретаря США Энтони Блинкена сломался во Франции во время его европейского турне, американской делегации пришлось на машине добираться до встречи министров стран НАТО в Брюсселе, сообщило 3 апреля агентство Bloomberg.

Global Look Press

«Блинкен столкнулся с проблемой в Париже, когда его официальный самолёт сломался. <…> Делегация Блинкена отправилась в штаб-квартиру НАТО на встречу министров иностранных дел альянса на машине», — рассказало издание.

Американской делегации пришлось ехать из Парижа в Брюссель примерно 305 км.

Представитель Госдепартамента сообщил, что у самолёта Boeing 737 возникла механическая неисправность.

Блинкен не единственный политик, который столкнулся с проблемами во время заграничных поездок. Так, премьер-министр Канады Джастин Трюдо в сентябре 2023 года застрял в Индии из-за поломки самолёта. Канадскому премьеру и всей его делегации пришлось на день продлить пребывание в Нью-Дели.

В мае 2023 года министр иностранных дел Германии Анналена Бербок не смогла вовремя вылететь в Берлин из Катара из-за поломки самолёта. При этом оказалось, что это вторая поломка самолёта главы МИД за её трёхдневное турне по странам Персидского залива.

В декабре 2023 года министру иностранных дел Франции Катрин Колонне пришлось отложить визит в Ливан из-за поломки самолёта Falcon 900. После взлёта у него отказал автопилот, и служба безопасности решила не рисковать и прервать полёт.