Париж, 3 апреля, 2024, 17:37 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон отказался от помощи союзников по Североатлантическому альянсу в случае удара Вооружённых сил России по военным, которых Париж может отправить на Украину в зону специальной военной операции. Об этом со ссылкой на источники среди французских чиновников сообщила газета The Wall Street Journal.

AP/TASS Президент Франции Эммануэль Макрон

Французский лидер заверил, что необходимости вмешательства НАТО и США в случае гибели французских военных в зоне СВО не будет.

Американский чиновник сообщил, что предложение Макрона об отправке военных на Украину вызвало беспокойство у администрации президента США Джо Байдена. В Белом доме опасались, что в случае ударов ВС России по французским войскам, которые могут отправить на Украину, это могло бы привести к вовлечению в конфликт других западных стран.

Однако Макрон заверил Вашингтон, что при таком развитии событий их вмешательства не потребуется.

Как сообщало ИА Регнум, 27 февраля Макрон заявил, что европейские лидеры во время саммита в Париже обсуждали вопрос вероятной отправки войск на Украину. При этом участники конференции не смогли договориться по данному вопросу, но французский лидер не исключил, что в будущем европейские войска войдут на украинскую территорию. Он заявил, что Париж сделает всё, чтобы Россия не вышла победителем из конфликта.

Председатель Национальной ассамблеи (нижней палаты парламента) Яэль Брон-Пиве во время своего визита в Одессу 31 марта заявила, что в вопросах поддержки Францией Украины «всё остаётся возможным», говоря о призывах Макрона к Западу отправлять войска на Украину.

Российский сенатор Алексей Пушков в этой связи напомнил президенту Франции о судьбе армии французского императора Наполеона, крах которой начался после вторжения в Россию.

Авторы издания Le Echos через несколько дней заявили, что возможная отправка французских войск на Украину ничего не изменит на поле боя.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила 3 апреля о наличии информации о подготовке французских военных в составе около 1,5 тыс. человек для возможной переброски на Украину.