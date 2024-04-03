Киев, 3 апреля, 2024, 17:33 — ИА Регнум. В зоне проведения спецоперации в скором времени начнутся серьёзные крупномасштабные боестолкновения стратегического значения. Такое мнение 3 апреля высказал полковник СБУ Олег Стариков в интервью журналисту Александру Шелесту (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом).

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«Кампания, которая будет летом. Нас ожидают очень серьёзные бои, которые в принципе будут решать вопросы уже оперативно-стратегического уровня», — сказал он.

По мнению эксперта, украинские СМИ и чиновники просто врут о положении дел на линии боевого соприкосновения и реальном состоянии украинской армии.

Из-за этого военные атташе западных союзников Киева отправляют своим государствам искажённые донесения, в результате чего у властей США и Европейского союза создаётся впечатление, что украинским войска больше не надо оружия, добавил Стариков.

Как сообщало ИА Регнум, 31 марта отставной полковник ВВС США Седрик Лейтон заявил, что российские военные после серии успехов в зоне конфликта на Украине продолжают оказывать сильное давление на ВСУ, из-за чего последним снова придётся отступать. По его словам, в районах Харькова и Авдеевки сложилась очень сложная ситуация для украинских войск.

Ранее в этот же день экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что армия России продолжает теснить ВСУ и продвигаться вперёд. Эксперт отметил, что российским военным не мешает распутица, в то время как поставленные Киеву западные танки вязнут в грязи.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 28 марта заявил о неготовности ВСУ удерживать оборону в случае нового масштабного наступления российских военных. По его словам, оно может начаться уже в ближайшие месяцы.

Президент Владимир Путин 12 марта заявил, что Россия благодаря своим героям уверенно смотрит в завтрашний день и в экономике, и в социальной сфере, и в сфере безопасности. Глава государства отметил, что Запад не учёл самое мощное оружие России — объединение общества и преданность её жителей Родине.