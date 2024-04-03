Москва, 3 апреля, 2024, 17:10 — ИА Регнум. Нужно мостом связать Сахалин с материковой частью России, власти проработают этот вопрос. Об этом 3 апреля заявил президент Владимир Путин в ходе встречи по видеосвязи с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко.

РИА Новости / Александр Кряжев

«Сама по себе тема важная, я согласен. Нужно связать мостовым переходом Сахалин с материком. И развитие пойдёт там другими темпами, уверен абсолютно. Давайте вернёмся к этой теме, посмотрим», — сказал Путин.

Как сообщало ИА Регнум, Путин поручил построить мост через Лену в Якутии к 2028 году. Изначально стоимость объекта оценивали в 220 млрд рублей, сейчас же пересчитали, она должна составить порядка 130 млрд рублей на пять лет. Мост спроектировали с учетом особых условий строительства и эксплуатации: низкие температуры зимой, интенсивный ледоход, сильные паводки и сложная логистика завоза материалов на Крайний Север. Строительство моста начали в феврале 2024 года.

Также Путин поручил правительству проработать вопрос финансирования проекта строительства автодорожной трассы Джубга — Сочи. Это позволит активно развиваться Черноморскому побережью, отметил глава государства.

В России в 2023 году построили и отремонтировали свыше 31 тыс. километров дорог, в том числе открыли движение на скоростной трассе М-12 «Восток» от Москвы до Казани, отметил 3 апреля председатель правительства Михаил Мишустин в ходе отчёта в Госдуме.