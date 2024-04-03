Москва, 3 апреля, 2024, 17:06 — ИА Регнум. 2 апреля в Москве на площадке Российского союза промышленников и предпринимателей состоялось вручение ежегодной бизнес-премии «Компания|Персона года». Мероприятие больше четверти века отмечает успехи компаний и персон, которые демонстрируют реальные результаты своей деятельности.

Пресс-служба премии «Компания|Персона года» На церемонии вручения премии «Компания|Персона года»

В торжественной обстановке объявили победителей в номинациях, которые отражают разнообразные отрасли бизнеса.

В номинации «Персона года — медиаменеджер» победителем стал исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер.

«Еще в 2022 году наша компания столкнулась с серьезной коррекцией рекламного рынка, отключением нашего контента от значимых западных платформ и обострением борьбы за потребителя информации с другими медиаресурсами, — рассказал Цыпер. — При этом мы не просто выстояли, но и победили!». По его словам, один из секретов успеха — правильная кадровая политика.

В ближайшие годы, уверен Андрей Цыпер, на рынке медиа будет продолжаться сегментация аудитории и победит тот участник рынка, кто сумеет создать контент для самых разных сегментов читающей, смотрящей и слушающей публики.

Пресс-служба премии «Компания|Персона года» Исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер

В номинации «Компания года в сфере промышленного и инфраструктурного строительства» лауреатом стала компания «Мипстрой 1» (строительное подразделение ГК «Мосинжпроект»). «В прошлом году наша команда завершила ряд ключевых транспортных мегапроектов, — рассказал генеральный директор компании Константин Маслаков. — Сегодня руководством города нам доверена ответственная задача — строительство масштабных инфраструктурных объектов столицы».

Пресс-служба премии «Компания|Персона года» На церемонии вручения премии «Компания|Персона года»

В Москве за последнее десятилетие проделана колоссальная работа по модернизации транспортной системы, которая уже давно вышла за пределы мегаполиса, добавил Константин Маслаков. По его словам, программа развития транспортной инфраструктуры, инициированная мэром Москвы, по своим объёмам и темпам строительства не имеет аналогов во всем мире. «Ежегодно запускаются масштабные мегапроекты, и для нас большая честь стать непосредственными участниками тех глобальных преобразований, которые сейчас реализуются в городе и делают жизнь горожан более комфортной и удобной», — подчеркнул он.

Один из главных приоритетов «Мипстрой 1» — это строительство Национального космического центра высокотехнологичного кластера для развития всей космической отрасли России. Кроме того, планируется участие в программе по расширению сети метро и созданию новых линий. «Из года в год метро растёт и развивается вместе с Москвой, и планы развития столичной подземки чётко определены правительством. Ключевая задача московского стройкомплекса — обеспечить жителей города метро в шаговой доступности», — добавил Константин Маслаков.

Пресс-служба премии «Компания|Персона года» Генеральный директор компании «Мипстрой 1» Константин Маслаков

В номинации «Услуги и сервис (ребрендинг)» победила сеть фитнес-центров XFIT. «За 30 лет работы международного бренда XFIT открыл более 100 фитнес-клубов во многих российских городах и за рубежом, — отметила директор по маркетингу и рекламе XFIT Светлана Базарова. — Расширение присутствия — часть стратегии, основанной на нашей миссии создавать общество здоровых и красивых людей».

По словам Светланы Базаровой, компания постоянно совершенствует и обновляет свои услуги в соответствии с последними разработками мирового уровня.

В номинации «Устойчивый бренд индустрии гостеприимства» победу одержал «Росинтер Ресторанс». «Компания работает на ресторанном рынке с 1991 года, — рассказал вице-президент «Росинтер Ресторантс» по франчайзингу Дмитрий Шалов. — Бренду IL Патио исполнилось 30 лет, «Планете суши» — 25. Секрет «Росинтер Ресторантс» — это прежде всего люди, которые здесь работают, лояльная и сплоченная команда профессионалов. В наших приоритетах всегда было честно и открыто вести бизнес, собирать, изучать и применять все лучшие наработки в отрасли».

Пресс-служба премии «Компания|Персона года» Вице-президент «Росинтер Ресторанс» по франчайзингу Дмитрий Шалов

В номинации «Компания года в агропромышленном комплексе» премия присуждена АО «Росагролизинг». «2023 год для Росагролизинга стал годом новых рекордов. Сохранился тренд, когда аграрии приобретают техники больше, чем выбывает из строя. Только за прошлый год мы отгрузили на российские поля свыше 15 тыс. сельхозмашин. Росагролизинг — крупнейший в стране собственник техники для сельского хозяйства, и мы внимательно наблюдаем за тем, что происходит на рынке», — рассказывает генеральный директор компании Павел Косов.

Пресс-служба премии «Компания|Персона года» Генеральный директор АО «Росагролизинг» Павел Косов

По его словам, предприятия, с которыми сотрудничает компания, смогли поменять логистику, структуру поставок, приоритеты в сторону импортозамещения. «В настоящее время российская техника стала более востребована, и основной объем оборудования для сельхозработ, приобретаемого нами, российского и белорусского производства», — подчеркнул Павел Косов.