Москва, 3 апреля, 2024, 17:10 — ИА Регнум. Специальный показ документального сериала «Нефть» состоялся в кинотеатре в Музее Москвы вечером 2 апреля, сообщил Telegram-канал общественной организации Институт развития интернета (ИРИ).

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Проект зрителям представили автор идеи Марина Юденич и режиссёр Борис Никлавис. Гостями мероприятия стали государственные деятели, продюсеры, писатели и журналисты.

Сериал «Нефть» состоит из шести серий, который рассказывает том, как нефть влияет на глобальные мировые процессы и жизнь каждого человека. Авторы проекта рассказали историю чёрного золота как важнейшего энергетического ресурса человечества. Сериал раскрывает тему борьбы государств за энергетические рынки. «Нефть» продолжил линейку проектов «Золото» и «Хлеб» о природных ресурсах.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2023 года президент России Владимир Путин указал на безальтернативность нефти и газа. Глава государства сообщил, что, по подсчетам экспертов, к 2050 году население Земли вырастет на 1,7 млрд человек, а мировой спрос на энергию — на 22%. Путин также подтвердил планы достичь углеродной нейтральности экономики страны не позднее 2060 года.

Агентство Bloomberg в январе сообщило, что в 2023 году Россия второй год подряд добилась рекордных темпов добычи нефти.

Нефтяной сектор в том числе стал объектом антироссийских санкций, варьирующихся от ценовых ограничений до запрета на экспорт технологий. США ввели санкции против десятков компаний, производящих буровое оборудование и разрабатывающих новые технологии производства, стремясь ограничить возможности России в этой сфере. Однако, как констатировали власти России, добиться своей цели страны Запада не смогли.