Москва, 3 апреля, 2024, 16:38 — ИА Регнум. Малое и среднее предпринимательство является основой туристической сферы, которая развиваясь, помогает расти также связанной с ней инфраструктуре. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме.

Иван Шилов ИА Регнум Предпринимательство

«Малый и средний бизнес — основа для туризма. Это же прекрасно, когда люди, которые живут в своем регионе, могут и что-то заработать, и показать свой край для людей», — сказал Мишустин. По его словам, туризм представляет собой тонкое патриотическое направление для МСП. «Очень важно, что туризм и развитие туризма имеют самый большой мультипликационный эффект в экономике — в пять раз примерно», — добавил премьер-министр.

Туризм создает смежные отрасли: дорога, сервис, услуги, продажа напитков, транспорт, заправки — все вокруг растет, а МСП здесь очень активно участвует, отметил премьер-министр. По его словам, в туризме и, в частности, в сфере гостиничного бизнеса МСП за прошлый год привлекли 95 млрд рублей кредитов. Это в три раза больше по сравнению с 2022 годом.

«Идет мощнейший приток инвестиций в эту сферу. И люди хотят отдыхать в своей стране. Такого прироста удалось добиться по поддержке в рамках нацпроекта. Привлечено было 24 млрд в МСП в строительство, рост в два раза по сравнению с 2022 годом. Каждый четвертый кредитный рубль привлечен с помощью механизмов государственной поддержки, — подчеркнул председатель правительства. — Здесь были льготные инвесткредиты. Корпорация МСП дает по ставкам в 3–4 раза ниже рыночных средства. За счет программы финансирования 12 млрд рублей было привлечено».

Выступая в Госдуме, Мишустин также отметил важность доверительных отношений между властью и малым и средним бизнесом. Премьер-министр уверен, что МСП могут сыграть заметную роль в достижении Россией промышленного, финансового, технологического, экономического суверенитета.

Глава кабмина обратил внимание, что создана простая цифровая платформа МСП.РФ (ее оператором является Корпорация МСП), где в онлайн-формате можно получить все необходимые сведения. Среди них Мишустин назвал информацию о дешевой аренде, льготных кредитах, об участии компаний через крупные государственные компании, где есть спрос на их продукцию, а также возможности минимизировать свои издержки и административную нагрузку. «Это все реализовано с простых, абсолютно доступных, элементарных интерфейсах на платформе МСП.РФ», — подчеркнул он.