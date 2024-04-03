Санкт-Петербург, 3 апреля, 2024, 16:34 — ИА Регнум. Доцента Университета путей сообщения (ПГУПС) Дмитрия Буракова, ранее задержанного полицией из-за флага Украины на профиле в соцсетях, оштрафовали на 30 тысяч рублей. Такое решение 3 апреля вынес Ленинский районный суд Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в объединённой пресс-служба судов города.

Максим Константинов/globallookpress.com

Его обвинили в совершении публичных действий, направленных на дискредитацию российской армии (ч. 1 ст. 20.3.3 Кодекса об административных правонарушениях). По данным суда, Бураков разместил на своей странице во «ВКонтакте» информационные материалы, дискредитирующие Вооружённые силы России.

«Я согласен, разумеется, с тем, что указанное мною размещено. Умысел дискредитации отвергаю», — заявил Бураков.

Как сообщало ИА Регнум, кандидата наук, доцента Университета путей сообщения Дмитрия Буракова задержали в Санкт-Петербурге 2 апреля и доставили во второе отделение полиции Адмиралтейского района.

Как заявил учёный, причины задержания он не знал. На тот момент обвинений ему не предъявили.

Известно, что на своей странице во «ВКонтакте» ещё в марте 2014 года Бураков разместил фотографию трезубца на фоне украинского флага. Под изображением в статусе аккаунта был текст пацифистского содержания. Однако позже доцент поменял фотографию.

На странице Буракова в соцсети есть и издевательские посты, где доцент иронизировал над смертью лидеров ополчения ДНР. Например, 17 октября в годовщину смерти ополченца Арсена Павлова с позывным Моторола доцент выложил пост с весёлым рингтоном из фильма «Бумер».

Студенты доцента кафедры информатики ПГУПС в беседе с ИА Регнум не исключили того, что об украинской символике в соцсетях сотрудника вуза в полиции узнали от кого-то из преподавателей, который и сообщил о том, что коллега поддерживает киевский режим. По их словам, на занятиях он никогда не пропагандировал какие-то взгляды, но в универе о его позиции знали.

Журналисты ИА Регнум попытались поговорить с ректором Университета путей сообщения Олегом Валинским, но он отказался комментировать ситуацию с подчинённым, сославшись на занятость.