Москва, 3 апреля, 2024, 17:10 — ИА Регнум. Молодежь во всем мире будет делать ставку на многополярность, БРИКС создаст новую платежную систему, сухопутные транспортные перевозки продемонстрируют свои преимущества, а инфраструктурные проекты станут основой экономической интеграции. С такими прогнозами на ближайшее будущее выступили участники дискуссий Московского экономического форума (МЭФ-2024), посвященных вопросам развития международных контактов.

Пресс-служба МЭФ Московский экономический форум

За последние десятилетия в мире произошли глобальные перемены: выросли сильные региональные игроки, ряд государств добился значительных экономических успехов, что свидетельствует о завершении эры однополярного мира. Об этом заявил российский экономист и политолог Андрей Кобяков в ходе дискуссии «Многополярный мир и цивилизационный подход». Он отметил, что сегодня многополярность только зарождается и пока неизвестно, что станет ее основой, поэтому важно найти механизмы согласования разных позиций. Вместе с тем последовавшие дискуссии продемонстрировали схожесть подходов разных государств.

Индия верит в многополярный мир, в формирование нового мироустройства, которое будет более благоприятным для всех жителей планеты и объединит традицию с современностью, универсальное с глобальным, подчеркнула вице-канцлер Университета Джавахарлала Неру в Нью-Дели Сантишри Дхулипуди Пандит.

«Мировой порядок не может основываться на едином подходе: если у вас только один гегемон, это никак не отражает современную ситуацию. Учитывая упадок Бреттон-Вудской системы, мы можем говорить о том, что именно у БРИКС+ есть шанс создать новую платежную архитектуру. Мы видим, что в новом мире важны отношения между странами, между образовательными системами и между лидерами. На этом фундаменте важно уметь вырабатывать путь к решению существующих проблем», — отметила она.

Пресс-служба МЭФ Московский экономический форум

О важности многоуровневых контактов говорит и Жозе Алфреду Граса Лима, вице-председатель Бразильского центра международных отношений. Современная цивилизация, по его словам, зависит от умения выстраивать связи, налаживать мосты, соблюдать правила торговли, чтобы в итоге планета пришла к многополярному миру.

По мнению немецкого предпринимателя и основателя российско-немецкого общественного проекта «Бисмарк-диалог» Александра фон Бисмарка, проблемы современной Европы во многом связаны с тем, что ее жители получают информацию из американских СМИ и зачастую игнорируют желание молодежи, которая настроена на многополярный мир.

«Если говорить про права человека, то здесь доминирует позиция США и ООН, которые просто забывают об особенностях многих стран, о том, что люди думают по-разному. Да, есть базовая основа, но эти правила неодинаковы», — считает он. Спикер также посетовал на то, что санкции серьезно сказались на европейцах, вынужденных все чаще задумываться, как жить в новых условиях.

Впервые в истории МЭФ было решено уделить особое внимание теме евразийской транспортной интеграции, которая будет способствовать развитию всего континента. Об этом говорили участники дискуссии «Евразийские транспортные коридоры», открывая которую, публицист, политолог и координатор по международной работе МЭФ Маринэ Восканян отметила, что именно Евразия будет главным полюсом многополярного мира.

«Очень важно, чтобы Евразийский континент максимально мог развиваться, будучи экономически связанным. Сегодня есть определенная конкуренция за разного рода логистические коридоры, есть разное видение того, где они должны проходить. Хочется надеяться, что страны, выступающие за конструктивное взаимодействие в рамках нашего континента, будут готовы к созданию общей системы связанности, которая увеличит доступность разных регионов Евразии друг для друга. Это приведет нас всех к общей экономической выгоде и в целом будет способствовать созданию стабильного развивающегося пространства, что, безусловно, внесет свой вклад и в разрешении разного рода конфликтов», — подчеркнула Восканян.

Член коллегии по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбек Кожошев напомнил, что международные транспортные коридоры в современном мире получают новое прочтение, открывают возможность сотрудничества стран, обеспечивают рост объема перевозок: «Главы правительств стран ЕАЭС одобрили перечень приоритетных интеграционных инфраструктурных проектов, которые направлены на дальнейшее развитие евразийских маршрутов».

Пресс-служба МЭФ Московский экономический форум

В свою очередь, президент ассоциации итальянских бизнесменов в России GIM Unimpresa Витторио Торрембини призвал брать пример с предпринимателей, которые всегда думают о будущем, с фирм, которые смотрят вперед.

«Мы, итальянцы, очень любопытны: исторически ищем возможности общаться с другими народами и в области культуры, и в области бизнеса, — признался спикер, — но, к сожалению, мы замечаем, что 75% товаров сегодня идут морем, которое контролируют Великобритания и США. Этот дисбаланс необходимо скорректировать. А следовательно, идеи создавать новые транспортные коридоры — это серьезные геополитические вызовы, которые предприниматели готовы принять», — отметил он.

«Транспортный коридор Север — Юг от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи будет играть огромную роль в увеличении объемов торговли. Такие магистрали сокращают расстояния, способствуют развитию торговли. Кроме того, проект обеспечивает высокую безопасность в сравнении с морскими перевозками. На сегодняшний день коридор Север — Юг — один из самых важных инфраструктурных проектов в нашей стране», — привел пример уникального транспортного маршрута советник по экономике Центра прогресса и развития при президенте Ирана Рухолла Абуджафари.

Создание новой политической и экономической архитектуры и работа над формированием многополярного мира стали темами обсуждения панельной дискуссии «БРИКС+: путь к новому миропорядку», которая состоялась во второй день форума.

Как отметил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, взаимодействие одиннадцати стран, входящих в БРИКС+, заставляет весь мир интересоваться деятельностью объединения и его перспективами.

«Само создание данной организации и ее расширение можно рассматривать как практические меры, которые связаны с попыткой переложить идею многополярного мира из сферы замыслов в сферу политической и социально-экономической практики, — заявил он. — Сегодня залогом равноправия при принятии решений в БРИКС+ является то обстоятельство, что все его участники заинтересованы в создании многополярного мира и именно с этих позиций выступают на мировой арене, исходят из того, что равноправные отношения дадут будущему миру больше, чем неравноправные, которые как раз и закладывают конфликтность и порождают угрозы».

Гендиректор Института экономических исследований в области инноваций при Техническом университете Цване Расиган Махарадж в своем выступлении сделал акцент на цифровых показателях БРИКС+. «Сегодня наше объединение представляет порядка 3,6 млрд человек, то есть более 45% населения мира. Все больше стран выражают желание стать членами этой добровольной ассоциации. Чем больше стран присоединяется, тем громче становится голос их народов. Наши страны, объединившись, уже дают 36% роста ВВП и большую долю мировой торговли. Это гибкая организация, которая имеет ряд существенных преимуществ», — подчеркнул он. По словам спикера, международное сотрудничество стран БРИКС+ — это добровольное объединение на экономическом поле, доказывающее, что многополярность может работать без ущемления прав разных народов.

Страны БРИКС+ отличает быстрый экономический рост, добавил исполнительный президент технопарка в районе Пудун в Шанхае Ву Юхуа. «Сегодня БРИКС+ — ключевой игрок мировой экономики. Мы развиваем финансовое сотрудничество, но не меньшую роль играет совместная работа по линии инноваций и современных научных разработок. Сейчас наша задача состоит в том, чтобы совершенствовать систему глобального управления. Сотрудничество с БРИКС+ для всего мира можно назвать работой принципа win-win, когда преимущества получают все участники процесса», — добавил он.

Заместитель помощника министра иностранных дел Египта по делам региональных экономических организаций Хазем Заки в своем выступлении сделал акцент на новой модели коллективной коллаборации, которую предлагает БРИКС+. «Организация дает странам возможность работать коллективно, чтобы достигать результаты на благо всех народов. У ряда государств уже сложились многолетние и взаимовыгодные связи, но наряду с ними появляются новые инициативы. Наши страны имеют огромный потенциал, который позволяет запускать проекты в сфере промышленности, услуг и технологий», — подчеркнул он.

Участники дискуссии пришли к выводу, что БРИКС+ предлагает модель отношений, где учитываются интересы всех членов, и в будущем этот опыт должен лечь в основу формирования многополярного и справедливого мира.