* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 3 апреля, 2024, 16:43 — ИА Регнум. Общественное движение «Зов народа» потребовало признать спонсором терроризма Евгения Чичваркина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), призывавшего отправлять на Украину деньги для финансирования ВСУ, сообщил 3 апреля RT.

Кадр из видео

Как заявил председатель движения Сергей Зайцев, активисты обратились в Следственный комитет и прокуратуру, требуя возбудить против Чичваркина уголовные дела о финансировании терроризма и о государственной измене.

Чичваркин опубликовал видео, в котором он вместе с украинской певицей Ольгой Поляковой объявил о сборе средств в украинские фонды «Светлый» и «Вiдчуй», финансирующие ВСУ. Он пригласил желающих посетить благотворительный ужин и предупредил, что билеты будут недешёвые.

Как сообщало ИА Регнум, Минюст России включил Чичваркина в список иноагентов 3 июня 2022 года.

Сооснователь и бывший совладелец сети салонов связи «Евросеть» Чичваркин с 2008 года живёт в Великобритании. Поддержал госпереворот на Украине, в 2015 встретился с украинским премьер-министром Арсением Яценюком, после чего появились сообщения о возможном назначении Чичваркина главой «Укрнафты», которые в дальнейшем не подтвердились.

В России против Чичваркина возбуждали уголовное дело по факту похищения человека, которое в 2011 году Следственный комитет закрыл.

В ноябре прошлого года Чичваркин заявил, что Запад проиграл в санкционной войне против России и что президент Владимир Путин победил. Он добавил, что прозападная оппозиция проиграла, её фактически больше нет.

Комментируя это заявление, официальный представителе МИД Мария Захарова заявила, что победа России и так была очевидной, признаваться нужно в другом — в том, что американские «партнёры» хотели нанести стратегическое поражение именно ЕС, а не Москве.