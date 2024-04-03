Киев, 3 апреля, 2024, 16:19 — ИА Регнум. Город Часов Яр в ДНР ожидает судьба Артёмовска и Авдеевки, из которых украинская армия вынуждена была отступить под натиском российских военных. Такое мнение 3 апреля высказал майор ВСУ в отставке Игорь Лапин в интервью бывшему депутату Рады Бориславу Берёзе.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Та же история [как в Артёмовске и Авдеевке] ожидает Часов Яр на фоне отчётов о наших проблемах с оборонными рубежами. Меня это не очень тешит», — сказал он.

По словам Лапина, украинские бойцы не смогут обороняться в Часове Яре, если армия России пробьёт их позиции и перекроет им снабжение в этом районе.

Как сообщало ИА Регнум, 2 апреля отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос назвал самой опасной для украинских войск на передовой ситуацию в районе Часова Яра. Он также признал, что Вооружённые силы России наступают на других направлениях, что ведёт к большим потерям ВСУ, и призвал готовиться к обороне Харькова.

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что Часов Яр долго являлся стратегическим узлом украинской армии, однако теперь стал утрачивать для неё значение. По его информации, российские военные уже в километре от города и фактически контролируют передвижение на всех ведущих в него дорогах.

Военный эксперт Андрей Марочко 27 марта сообщил, что российские военные взяли под огневой контроль восточную окраину Часова Яра. Эксперт отметил, что это осложнило командованию ВСУ снабжение и обеспечение фронта и ведение боёв.