Москва, 3 апреля, 2024, 16:12 — ИА Регнум. Пересдать один из предметов Единого государственного экзамена до конца приёмной кампании в вузы в 2024 году можно будет в начале июля. Об этом 3 апреля, выступая с отчётом правительства в Госдуму, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Виталий Тимкив/РИА Новости

«4, 5 июля ― это два дня, которые будут днями пересдачи», ― уточнил он.

Мишустин пояснил, что в жизни бывает всякое, выпускники волнуются и из-за этого могут некачественно сделать работу, что может поставить крест на их карьере и на судьбе. Поэтому возможность пересдачи премьер-министр назвал важнейшим решением.

Он подчеркнул, что никаких законодательных изменений не потребуется. У Рособрнадзора и Минпросвещения достаточно полномочий для регулирования этой возможности нормативными актами.

Как сообщало ИА Регнум, в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что выпускникам нужно позволить пересдавать ЕГЭ по одному из предметов до конца приёмной кампании в вузах. По его мнению, у молодых людей должен быть второй шанс.

По итогам послания глава государства дал советующее поручение правительству до 1 июня на законодательном уровне предусмотреть возможность пересдачи ЕГЭ по одному из предметов.

Глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова подчеркнула, что предложенный Путиным механизм пересдачи одного из предметов в рамках ЕГЭ будет касаться всех предметов, а не только обязательных.

Министр просвещения Сергей Кравцов информировал, что Минпросвещения и Рособрнадзор вместе с педагогами и родителями проработают изменения, связанные с возможностью пересдачи ЕГЭ.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев уточнял, что выпускники школ получат право пересдать один предмет ЕГЭ до конца приёмной кампании в вузах.

Политический консультант Алёна Август в беседе с ИА Регнум заявила, что Путину многие скажут спасибо за его инициативу разрешить выпускникам пересдавать ЕГЭ. Она отметила, что бывают случаи, когда даже у самых сильных учеников сдают нервы во время экзамена и они не могут выполнить задания на экзамене так, как могли бы.