Москва, 3 апреля, 2024, 16:09 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин встретился с ректором МГУ им. Ломоносова Виктором Садовничим и поздравил его с 85-летием. Об этом 3 апреля сообщила пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru

«Хочу уже неформально вас ещё раз поблагодарить за вашу работу на благо российской науки, на благо российского образования. Вы и как учёный много сделали для России, и как организатор науки и школы высшего образования», — сказал Путин.

Глава государства отметил, что в самые сложные времена МГУ под руководством Садовничего не только выжил, но и развивался.

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Как ранее сообщало ИА Регнум, Путин присвоил Садовничему звание Героя Труда. Ректора МГУ удостоили этого звания за выдающиеся заслуги в области науки, а также за подготовку высококвалифицированных специалистов и активную общественно-политическую деятельность.