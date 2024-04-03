Москва, 3 апреля, 2024, 16:07 — ИА Регнум. Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили полёт над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей, сообщили 3 апреля в Министерстве обороны России.

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«Ту-95МС выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей», — говорится в сообщении.

Продолжительность полёта превысила пять часов. Российские ракетоносцы сопровождали истребители Су-35с, на некоторых этапах маршрута Ту-95МС сопровождали военные самолёты иностранных государств.

Командующий Дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш заявил, что полёт российские ракетоносце выполнили в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Лётчики дальней авиации регулярно совершают полёты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Чёрного и Балтийского морей.

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Как сообщало ИА Регнум, 2 апреля два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили десятичасовой полёт над нейтральными водами акватории Японского моря. Ракетоносцы сопровождали истребители Су-30СМ.

В феврале Ту-95МС выполнили полёт над Беринговым и Чукотским морями. Его продолжительность составила около девяти часов, истребительное сопровождение ракетоносцев обеспечивали экипажи самолетов Су-30СМ.