Ракетоносцы Ту-95МС выполнили полёт над Баренцевым и Норвежским морями
Москва, 3 апреля, 2024, 16:07 — ИА Регнум. Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили полёт над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей, сообщили 3 апреля в Министерстве обороны России.
«Ту-95МС выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей», — говорится в сообщении.
Продолжительность полёта превысила пять часов. Российские ракетоносцы сопровождали истребители Су-35с, на некоторых этапах маршрута Ту-95МС сопровождали военные самолёты иностранных государств.
Командующий Дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш заявил, что полёт российские ракетоносце выполнили в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Лётчики дальней авиации регулярно совершают полёты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Чёрного и Балтийского морей.
Как сообщало ИА Регнум, 2 апреля два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили десятичасовой полёт над нейтральными водами акватории Японского моря. Ракетоносцы сопровождали истребители Су-30СМ.
В феврале Ту-95МС выполнили полёт над Беринговым и Чукотским морями. Его продолжительность составила около девяти часов, истребительное сопровождение ракетоносцев обеспечивали экипажи самолетов Су-30СМ.