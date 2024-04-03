Вашингтон, 3 апреля, 2024, 15:51 — ИА Регнум. Власти США хотят нанести России максимальный ущерб, затягивая украинский конфликт, заявила экс-член палаты представителей Конгресса США Тулси Габбард в интервью YouTube-каналу Lex Fridman.

Serg Glovny/Global Look Press

«Все заявления и комментарии администрации Байдена и Харрис <…> свидетельствуют о том, что их цель, по сути, — разрушить Россию», —заявила Габбард.

По её словам, это одна из причин, по которой Вашингтон сорвал попытки мирного урегулирования ситуации на Украине. Американский политик заявила, что видит возможность завершения конфликта через мирные переговоры при участии посредника. Габбард при этом считает, что администрация США должна подтолкнуть главу киевского режима к началу переговоров.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре президент Владимир Путин заявил, что Запад развязал против России настоящую агрессию. Глава государства указал на попытки Запада обрушить российскую государственную систему и посеять смуту в России.

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ в марте 2023 года заявил, что Западу не нужна самостоятельная Россия, поэтому он пытается дестабилизировать политическую ситуацию в стране.

В январе экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что США и ЕС хотят добиться краха России с помощью конфликта на Украине для захвата российских природных ресурсов. По его словам, именно поэтому на Западе выставляют Россию агрессором.