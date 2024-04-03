Москва, 3 апреля, 2024, 15:33 — ИА Регнум. Вооружённые силы России отразили три атаки украинской армии на купянском направлении. Об этом 3 апреля сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

«Подразделения Западной группировки войск нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населённого пункта Строевка Харьковской области и отразили три атаки штурмовых групп 60-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе населённого пункта Терны Донецкой Народной Республики», — сказал генерал.

Он добавил, что потери ВСУ за сутки составили до 30 военных, три автомобиля, гаубица М777 производства США и два орудия Д-20.

Как ранее передавало ИА Регнум, военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские военные нанесли удар по месту сосредоточения ВСУ в Купянске в Харьковской области. Он отметил, что российская разведка выявила место скопления живой силы и техники ВСУ в городе в районе спорткомплекса «Спартак». Координаты целей оперативно передали командованию, и корректирующими авиационными бомбами было нанесено огневое поражение. Он добавил, что ВСУ потеряли до взвода военных и нескольких боевых машин пехоты.