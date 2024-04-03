Москва, 3 апреля, 2024, 15:29 — ИА Регнум. Российские военные за минувшие сутки улучшили положение на донецком, авдеевском и южнодонецком направлениях в зоне проведения специальной военной операции, сообщил 3 апреля официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

«На донецком направлении подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи», — уточнил генерал-лейтенант.

За сутки российские военные нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Часов Яр, Курдюмовка и Красногоровка в ДНР, отразили десять контратак ВСУ в районах населённых пунктов Белогоровка, Берестовое, Красное, Богдановка и Константиновка. Потери украинской армии на этом направлении составили до 390 военных, две боевые бронированные машины «Козак» и MaxPro.

В ходе контрбатарейной борьбы ВС России поразили 105-мм орудие М119 американского производства, 122-мм САУ «Гвоздика», 122-мм гаубицу Д-30 и 100-мм противотанковую пушку МТ-12 «Рапира».

Конашенков сообщил, что за сутки подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю на авдеевском направлении. Российские военные нанесли поражение формированиям ВСУ и отразили девять контратак украинских штурмовых групп в районах населённых пунктов Первомайское, Кирово, Водяное, Бердычи и Тоненькое. На этом направлении потери украинской армии составили до 305 военнослужащих, а также 155-мм гаубица М777 американского производства, 152-мм орудие Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30 и 122-мм САУ «Гвоздика».

На южнодонецком направлении ВС России улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Водяное. Потери ВСУ на этом направлении составили до 155 военнослужащих, три автомобиля, а также 122-мм боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град».

Как сообщало 3 апреля ИА Регнум, российские военные уничтожили склад вооружений и ангар ВСУ, где производили и хранили беспилотники. В российском оборонном ведомстве также сообщили, что за минувшие сутки в боях на херсонском направлении украинские войска потеряли до 35 военных и британскую самоходную артиллерийскую установку Braveheart.